Bazovský v novom šate

Moderné umenie je pre mnohých ľudí záhadnou ríšou, do ktorej sa boja vkročiť. Čo sa však stane, keď sa spojí klasické umenie s tým moderným? Príkladom nám môže slúžiť koncepcia MRB- Miloš Rai Bazovský.

Miloš Alexander Bazovský je významným slovenským maliarom 20. storočia. Mnoho jeho diel zdobí steny rôznych slovenských galérii. No umelecká slovensko- portugalská skupina Miroir Noir si vybrala za námet skôr jeho nedokončené diela.

Bazovský vo svojich dielach zachytával vtedajší, rýchlo sa meniaci svet- pokoj slovenskej krajiny narúšajú elektrické stĺpy a drôty. Tento motív sa objavuje aj v dielach Miloša Koptáka a Raia Escalé. Do svojich malieb vložili moderné symboly, ktoré sú každodennou súčasťou našich dnešných životov. Lidl, Mercedes a mnohé iné logá pretavené do časti krajinomalieb... Sú to naše nové kulty?

Farebná škála diel je veľmi jednoduchá, ale o to viac očarujúca. Čistá biela poznačená iba niekoľkými ťahmi štetca,.... Kreatívna práca fantázie a skutočnosti, keď sa za každým ťahom skrýva niečo hlbšie. Alebo scéna ponorená do tmavej tmy, v ktorej sa črtajú línie.

Umelecká skupina sa spoločnej tvorbe venuje už skoro 10 rokov, pričom sa obaja umelci vzájomne dopĺňajú. Ich diela sú dôkazom toho, že aj napriek tomu, že Bazovský nie je až takým známym autorom za hranicami, jeho spoločenský presah je citeľný aj v dnešnej dobe a nielen na území Slovenska.

Diela umeleckej skupiny Miroir Noir si môžete aktuálne pozrieť v Turčianskej galérii v Martine do 25.03. 2020.

20 – C + M+ B – 18

2018 / akryl na plátne / 100 x 90 cm