Uvarme si soljanku!

Rusko? Áno... to je tam, kde po lesoch behajú medvede, všetci pijú vodku a zajedajú ju bočšom... Alebo?

O ruskom umení 21. storočia sa hovorí veľmi zriedka. V Rusku je mnoho umelcov, ktorý do umenia pridávajú svoju vlastnú manieru. A v čom sa to ruské umenie odlišuje? V mnohých prípadoch je to práve tradíciou. Ani nie tak tradíciou vo výtvarnom chápaní, ako uchovaním svojich tradícii v umení.

Príkladom zvečnenia ruskej tradície je aj akademická maliarka Mária Čujkova (*1960, Moskva). Čujková sa snaží zachytiť ruskú tradičnú kuchyňu neobvyklým spôsobom. Maľuje recepty...

Predstavený obraz- Soljanka, je jej znamenitým dielom, ktoré odzrkadľuje jej umelecký štýl. Veľký modrý hrniec s pariacou sa polievkou, predstavuje pevný základ nielen obrazu ale aj ruskej spoločnosti. Pre ľudí, ktorí boli skúšaní hladom bolo teplo spoločného jedla, predovšetkým polievok, centrálnou časťou dňa, ktoré im dalo mnoho síl. Avšak toto postavenie už dávno, v rýchlom ruskom živote, jedlo stratilo. Hlavne to tradičné.

Čujková poňala toto dielo ako vizuálny návod na prípravu tradičného obedu. Jej grafické schopnosti sa prejavili v detailnom prepracovaní detailov na jednotlivých potravinách. Nad každou z ingrediencii je číslo, ktoré poukazuje na to, kedy príde potravina na rad. Avšak v tejto hierarchii čísel vidíme okrem toho aj akýsi nenápadný plán umelkyne, ktorý nám ukazuje cestu, ako daný obraz vnímať. Pretože v klasickom umení sa obraz väčšinou číta z ľavej strany. A tu, chaoticky, ale okrem iného nám ukazuje aj to, že príprava tejto „polievky“ má svoj historický postup, ktorý je nemenný.

Na obraze je cítiť aj napriek miernemu chaosu určitá usporiadanosť, ktorá je vyvolaná diagonálne usporiadanými potravinami. Farebná paleta je bohatá, avšak nie veľmi intenzívna, čo vyvoláva ešte väčší pocit harmonickosti.

Mária Čujková vytvorila celé série podobných postupov ruskej kuchyne. Veľmi zaujímavým momentom na jej výstave venovanej týmto dielam bolo, že diela namaľované na papieri boli zavesené do veľkých sklenených tabúľ. PO krajoch tabúľ boli ešte čiernou farbou pridané rôzne ornamenty a iné detaily.

Mária Čujkova (*1960, Moskva)- ruská akademická maliarka a grafička, ktorú preslávili predovšetkým diela zobrazujúce tradičné kuchyne sveta. Okrem ich vizuálnemu znázorneniu sa venuje aj ich realizácie- performance. Umelkyňa pomáhala vytvoriť kulturologické umelecké laboratórium v Ruskej štátnej humanitárnej univerzite v Moskve. Svoju tvorbu aktívne prezentuje na individuálnych, ale i skupinových výstavách v Rusku ale i v zahraničí.

Soljanka, 2009 Tempera na plátne Výstavná sála Ruskej štátnej humanitárnej univerzity v Moskve (M.M.)