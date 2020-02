Tajní agenti RUSKEJ galérie

Rozumom Rusko nepochopiť... Tieto riadky nachádzame u jedného známeho ruského básnika 19. storočia. Keď Tutčev písal tieto riadky ani si nevedel predstaviť, ako sa celý svet za pár rokov zmení. A zmenilo sa aj Rusko...

Rusko je krajinou mnohých kontrastov. Krajinou, kde sa krásne pestrofarebné kroje považujú stále za súčasť každodenného života. Pitie čaju, „pokec“ s blízkymi za pohárikom vodky zajedajúcou kyslou uhorkou. Miesto kde sa snúbi staré s novým. Avšak, čo je na tom nezaujímavejšie, asi iba 9 % obyvateľov dnešného Ruska má záujem o svoju vlastnú kultúru. Viac ich zaujíma „ten život na západe“. Avšak Ministerstvo kultúry RF s tým začalo rázny boj.

Veľkým prekvapením bolo zoznámiť sa s vyučovacími programami pre deti, ktoré organizujú najznámejšie galérie a múzea Ruska. Tento rozkvet je viditeľný hlavne v mestách, kde sa pri univerzitách nachádzajú Katedry Histórie umenia, ktorých študenti sa stávajú novými „agentmi“, ktorých úlohou je vštepovanie lásky a záujmu ku kultúre a umeniu.

V Moskve je známou Katedrou histórie umenia RGGU. Táto katedra je priamo spojená s najväčším moskovským múzeom- Múzeom vizuálneho umenia Alexandra S. Puškina. Meno bolo pridané iba pre dojem, ale inak sa v ňom nachádzajú objekty, ktoré boli Puškinovi veľmi vzdialené. Toto múzeum poskytuje dostatočný priestor a všetky možné podklady na to, aby človek videl priamy vývoj umenia. Sály s mezopotámskym umením sa prelínajú s egyptským umením. Ten pocit, keď zo stien na vás pozerajú originálne Fajumské portréty, je krásny, no, i strašidelný. Inak, v tomto múzeu sa nachádza aj známa zlatá maska kráľa Agamemnóna, ktorú vykopal Schliemann. Od týchto vykopávok sa pre zlú povesť Schliemanna dištancovali všetky svetové múzea. Avšak archeológ bol financovaný z ruských zdrojov- priženil sa do ruskej kupeckej rodiny, aby mu pomáhala „ s malou finančnou dotáciou“, preto sa tieto predmety nachádzajú v Rusku.

Toto múzeum je obrovskou zbierkou originálnych obrazov z románskeho, gotického obdobia. Nachádzajú sa tu kópie najznámejších sôch sveta, aj slávny Dávid Michelangela. Zo stien na vás hľadí Rembrant, Jordans a iné veľké mená baroka.

Múzeum poskytuje špeciálne programy pre deti a študentov. Každá skupina dostáva svojho vlastného špecialistu, ktorý im prerozpráva príbeh plný zvratov, omylov a veľkých víťazstiev- príbeh dejín umenia. Každý dostane svoj vlastný pracovný list, pamätné pero a vydáva sa na tajuplnú cestu za tajomstvami múzea. Niekedy sa dokonca tak poddajú lákaniu, že ich nachádzate, ako hladia sochy... . No a čo, umenie treba cítiť. Každý si za odmenu odnesie odznak. Takéto výlety sa organizujú každou moskovskou školou. Aj keď, na rozdiel od Slovenska, to nie je v učebných osnovách predmetu ako Kultúra a umenie, alebo estetika, ale je to včlenené do učebných osnov Histórie.

Okrem toho sa múzeum pripravilo aj na aktívnych rodičov, ktorí sa rozhodli svoje deti sami previesť svetom umenia. Študenti RGGU vytvárajú rôzne pracovné listy, ktorú sú vo voľnom dostupe na stránkach galérie. Pomáhajú aj rodičom, ktorý zistia spôsob, ako s deťmi hovoriť o umení. Aj keď, niekedy sú tie pracovné listy ťažké aj pre nás.

Skvelou myšlienkou je taktiež publikačná činnosť múzea. Múzeum vydáva špeciálne knihy pre deti, ktoré sú aj cenovo veľmi prijateľné, v ktorých sa dieťa vďaka obrázkom dostáva bližšie veľkým umelcom. Každé umelecké obdobie má o sebe napísanú príručku, ktorá obsahuje to najdôležitejšie- pochopiteľné, jednoduché vysvetlenie umenia. Toto jednoduché, priame vysvetľovanie a rozprávanie o umení u nás na Slovensku v mnohých prípadoch chýba. Poznáte ten pocit, keď si z výstavy donesiete katalóg a musíte pri ňom sedieť so slovníkom cudzích slov? Je to, bohužiaľ, bežná prax... A taktiež múzeum každú tretiu nedeľu v mesiaci otvára svoje brány pre všetkých zadarmo, čo sa odrazí vždy na tom, že pochopíte čo je to stáť v rade, v Rusku sú to, pokojne, aj 2-3 hodiny v rade, avšak výsledok za to stojí.

Viesť detí k umeniu a pochopeniu toho, ako sa zrodil dnešný svet je veľmi dôležité. Hľadať spôsoby, zabávať sa pri tom, zisťovať nové veci o svete, je radosť, ktorú poskytujú mladým ľuďom ruské múzea. A je pre mňa cťou sa do toho zapájať.