Ako na straku chcela som sa premeniť, a všetku krásu domov zobrať si

Šperky, ktoré ešte pridávajú žene na kráse, šperky, ktoré spríjemňujú naše obydlia. A aká je ich výstava? A ešte výstava takej kapacity ako Karol Faberže?

Šperky- predmet, ktorý je drahý, asi každej žene, bez rozdielu rasy, vierovyznania alebo národnosti.

V Štátnom historickom múzeu na Červenom námestí sa skrýva malá miestnosť, ktorá skrýva najväčšie umelecká diela šperkárskej legendy Karla Faberge. Áno, nie veľmi typické ruské priezvisko, ale, áno bol to ruský šperkár, ktorý založil dielňu, ktorá dodávala svoje diela priamo cárskej rodine Romanovcov.

Predkovia Karla pochádzali z Francúzska, avšak on svoju dielňu založil na brehoch rieky Nevy v Petrohrade, kde aj sám býval. Poviete si, šperkár, ten bude chodiť v samom zlate a striebre. Naopak, mnohí si pamätajú „majstra“, ako sa v jednoduchých, častokrát aj roztrhaných šatách, prechádzal po meste, ale zato sa do pamätí ľudí zapísal ako neskutočne vzdelaný a komunikatívny človek. A nepozerajúc na to, že sa s ním dnes už nemôžeme poprechádzať v „Pitere“, môžeme sa k nemu priblížiť vďaka jeho umeniu, umeniu, ktoré vytvorilo svoj vlastný umelecký smer- smer Faberge, ktorého krása, bohatosť a jagot nám dodnes vyráža dych.

A viete čím sa jeho firma preslávila? Vajíčkami. Áno, ale nie tými kuracími samozrejme J. Karol Faberge vymyslel špeciálne veľkonočné vajíčka, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou ruskej veľkej noci. Avšak, on ich vytvoril zo vzácnych kovov a do nich skryl ešte iné prekvapenia. A tak sa napríklad cárovná matka- Mária Fjodorovna (matka Mikuláša II.) tešila z vajíčka, v ktorom sa nachádzal žĺtok, v ktorom bola sliepočka a v nej bol na zmenšenine maliarskeho stojana namaľovaný jej portrét.

Vajíčko "Sliepočka" Fabrika Faberge, Petrohrad Múzeum Faberge, Petrohrad (MM)

Okrem toho, umelci, ktorí pracovali u Faberge v dielni schovali do vajíčka napríklad aj loď, kočiar a iné predmety cárskeho každodenného života. Neskôr dokonca celý svet- teda, glóbus, zo zlata, a na vonkajšej „škrupinke“ boli portréty všetkých ruských cárov, ktorí vládli od roku 1613.

Popularita jeho diel sa zvýšila predovšetkým za Alexandra III., kedy sa Rusko snažilo vrátiť k patriotizmu. Dielňa Faberge na štátne objednávky vytvárala nielen šperky, ale podľa sloganu Alexandra III. „monarcha – pravoslávie - národ“, predmety pre vojakov, ktorí slúžili v štátnej armáde, ale aj špeciálne rámy na pravoslávne ikony, a taktiež aj predmety pre obyčajných ľudí. No, teda, pre tých, ktorí si to mohli dovoliť. Ale po revolúcii v 1917 si to mohli dovoliť skoro všetci. Veď dokonca aj dom, v ktorom žil Faberge bol vykradnutý, ešteže mal trezor, do ktorého sa nedostali.

Každý predmet je umeleckým dielom. Každé je originálom, na čom si Faberge veľmi potrpel. Jeho diela sa nachádzajú v Múzeu Faberge v Petrohrade, ale teraz ich, teda po konci karantény J, ľudia môžu uvidieť aj v Moskve. A naozaj, je ťažké od nich odtrhnúť zrak. Jagot striebra, jemné línie v zlate a to najkrajšie práca s farebným smaltom. Tá krása, tie detaily, to je proste nádhera. A ak by ste chceli vedieť, jeho dielňa funguje dodnes, učia sa tam mladí šperkári. A ten farebný smalt... Tak ako napríklad na obrazoch Repina vidíme prijemné línie postupne sa dopĺňajúcich farieb, takáto harmónia vzniká aj v týchto predmetoch.

Farebnosť, detaily, drahé kovy, lesk, jagot,.... jedným slovom nádhera Faberge. Krása šperku, ktorý je takým „ruským“ a predsa svetovým. Dedičstvo Faberge je neoddeliteľnou súčasťou ruskej kultúry i ruského národa, veď kde inde sa vám stane, že v metre sa na vás, síce neusmieva, ale pozerá mladá dáma, ktorá má náušnice v tvare vajca Faberge? Iba tu!

Faberge- zlato a smalt (MM) Faberge - kadidelnica (MM) Faberge- striebro- okrídlené levy- symbol moci a strážcu pokladnice na rodinnom servise (MM) Faberge- striebro a smalt (MM) Faberge- keramika a smalt (MM) Faberge- kryštál, striebro (MM) Faberge (MM)