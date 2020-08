Na módnej prehliadke slovenskej starej módy, alebo, expozícia, ktorá žije

Móda je súčasťou nášho každodenného bytia. Obliekame sa a zase vyzliekame, a tento kolobeh opakujeme každý deň. Zamysleli ste sa však niekedy nad tým, ako sa obliekali naši predkovia? Aj oni mali radi také pestré farby ako my ?

Slovenské národné múzeum v Martine, ktoré sa venuje etnografii Slovenska otvorilo novú expozíciu venovanú kráse slovenského odevu. Kroje si tu mohli návštevníci pozrieť skoro vždy, avšak teraz dostali nový šat, teda novú kurátorskú koncepciu.

Slováci sa dodnes môžu pýšiť aj nádherným národným odevom- krojom, ktorý sa líšil takmer v každom slovenskom sídle. Ľudia si ho prispôsobovali podľa spoločenských potrieb, ale aj podľa dostupných materiálov. A tak vznikal slovenský poklad, ktorý má dnes neoceniteľnú hodnotu. Veď ako je príjemne vidieť človeka odetého v slovenskom kroji, akoby sme sa vrátili ku svojim koreňom, k predkom, ktorí pre nás súčasný svet vytvorili.

Priznám sa, vždy keď vidím slovenský kroj nenápadne ho začínam pozorovať a podvedome porovnávať s ruským a skúšam takú slepú mapu. Či reku uhádnem z akej časti Slovenska je. Okrem Detvy zatiaľ nič. Ale práve táto rôznorodosť je nádherne obsiahnutá v novej stálej expozícii martinského múzea.

Veď len v Turčianskej záhradke mala každá obec vlastný vzor. Napríklad Malý Čepčín miloval modrú, ale bez vzoru. Naopak v Martine milovali zelenú a v Čremošnom modrotlač.

(M.M.)

Nová expozícia vás nielen prevedie touto rozmanitosťou regionálnych krás, ale taktiež poukáže na historický vývoj národného kroja. Dostanete sa aj do 60. rokov vďaka druhej časti expozície, v ktorej sú na figurínach predstavené dobové druhy oblečení- od krásnych spoločenských šiat, až po ružové pyžamo s chlpatými črievičkami, tiež ružovými.

(M.M.)

Návštevník sa môže pokochať aj vyšívanými košeľami, ktoré mali vsadený ornament na hrudnej časti. Tie vyšívané sú napríklad cennejšie a ľudia ich nosili radšej ako tie, na ktoré sa farebný vzor na podkladovej látke až následne prišíval. Ich krásu dopĺňajú aj kúsky vyrobené v štýle slovenskej modrotlače, ktorá k nám prišla už od starých Egypťanov, ale svoju krásu naplno rozvinula až u nás.

Negatívna modrotlač (M.M.)

Z Turca pochádzali aj známi olejkári. Aj tí sú tu. No teda, predavači šafranu. Ako to vzniklo? V Turci sa naozaj veľmi silno rozvinuli mastičkári a olejkári, ale mnohí iba tak trochu špekulovali a to sa znepáčilo Márii Terézii, ktorá olejkárstvo zakázala a tak sa niektorí začali venovať predaju malých predmetov a byliniek. Títo potulní predavači sú naši slovenskí šafránici. A to ako sa obliekali môžeme vidieť práve v SNM v Martine.

Okrem toho boli dôležitou časťou outfitu aj čepce, ktoré prezrádzali nielen spoločenské postavenie ženy ale aj jej rodinný stav. Tie najkrajšie regionálne môžeme obdivovať v tejto expozícií. Vyšívané, maľované, čisto biele- aké si len viete predstaviť. Jediným predmetom, ktorý sa však dodnes nezachoval sú party z Turca. No, naopak sa nám podarilo zachovať veľmi veľa živôtikov, ktoré dotvárajú farebnú pestrosť výstavy, ktorá kontrastuje s belobou slovenského odevu.

Mnohé zo živôtikov sú ozdobené špeciálnymi gombíkmi, ktoré boli vo vtedajšej dobe veľmi drahé. A tak si ich ženy upevňovali na šnúrku, ktorú si prevliekali do každých šiat. Priemerná slovenská žena si v 20. storočí mohla dovoliť mať iba 1 takýto krásny a vzácny doplnok.

Môžeme tu taktiež nájsť aj príklady slovenskej tradičnej obuvi. Krpce, doma vyrobené topánočky na opätku.

(M.M.)

Podľa slov etnografov je veľká škoda, že manželku mohol v spodnom prádle vidieť iba jej manžel, nakoľko nočné súpravy boli tiež nádherným umeleckým doplnkom. My si ich dnes môžeme prezrieť, síce nie na susedovej žene J , ale v múzeu, a skutočne je to krása pre oko.

Musí sa priznať, že som bola touto výstavou očarená, dobre ešte stále som a dlho budem. Prečo? Samozrejme sa mi vždy naše kroje páčili ale po prvý raz som mala pocit, že som sa za stenami múzea vrátila v čase. Autorka kurátorskej koncepcie, ktorá sa venovala aj výskumu obliekla mnoho figurín do našich krojov a postavila ich v typickom postoji. Napríklad mladá žena v pozitívnej modrotlači sa modlí pred kaplnkou. Alebo, mladé dievča zbiera prádlo. Taktiež je tu i spiaca pani a zamilovaný pár.

Celý priestor je dozdobený ešte historickými čierno-bielymi fotografiami našich predkov z rôznych dôb našej histórie. Dotvárajú pocit originality.

(M.M.)

Ak by ste však čakali stojan na ktorom je napríklad ukážka čepcov, alebo klasickú vitrínu, ste na veľkom omyle. Celá expozícia dýcha. Predmety sú umiestnené na drevené rámy, alebo na drevené stojany. Šatky visia v priestore ako kedysi u našich predkov. Inštalácia s nevestou má už pri sebe pripravený svoj svadobný venček. Toto všetko len vďaka malému experimentu, ktorý sa nadmieru vydaril.

(M.M.)

A ukrýva sa tu aj jedna slovenská rarita. Celý historický komplet. Teda národný kroj z 20. storočia z ktorého sa zachovali všetky jeho časti- od obuvi až po náramnice no i stužky, ktoré si mladá žena viazala do vlasov.

(M.M.)

Autorka sa sama priznala že chcela ešte pridať niekoľko objektov, ale že nakoniec sa zastavila na čísle 800. A ak vás napríklad zaujíma či aj z vašej obce pochádza nejaký vystavovaný alebo depozitárny predmet môžete si polistovať v zozname všetkých výstavných objektov.

Čo dodať? Áno naši predkovia boli jedineční. Žili síce v inom svete, ale zanechali mám niečo vzácne- svoju dušu, ktorú môžeme dodnes cítiť vo všetkých ručne vyrobených predmetoch, či už črpákoch, opaskoch ale predovšetkým v oblečení. Ak sa chcete vrátiť do dôb dávno minulých a poprechádzať sa po takej historickej módnej prehliadke jedinečnej slovenskej módy určite zavítajte do Slovenského národného múzea. Vaše oči, ale hlavne srdce zahoria hrdosťou. Hrdosťou, že sme Slováci. Národ s tak jedinečnou a duševnou krásou odevu.

(M.M.)