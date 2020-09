Na slovíčko s pani maliarkou, alebo, výtvarníčka s veľkým A

Život nám do cesty posiela mnohých ľudí a ten umelecký ešte väčšmi. Preto sa veľmi teším, že som mala možnosť zoznámiť sa s umelkyňou, ktorá aj napriek nepriazňam „odbornej“ slovenskej verejnosti svojou tvorbou skrášľuje svet.

Pani Ľudmilu Balkovú Šišítkovú som stretla po jednej prednáške, ktorú som mala v Turčianskej galérii. Ako som ju odhalila? Pri praktickej ukážke tvorby portrétu ju ihneď prezradila pevná ruka, ktorá sebaisto nanášala línie na papier.2 minútový portrét od ruky sa stal takým malým umeleckým dielom... A to som ešte nečakala k akému pokladu mu zavedie.

Po prvom spoločnom rozhovore som zistila mnoho o pani Maliarke, ale aj o mnohých veciach na Slovensku. Konkrétne o postavení amatérskych umelcov... Téma pre nás tabu. Ale prečo by sme práve o nej nemohli hovoriť?

Ale ak preskočím svoje pohoršovanie sa nad slovenským vnímaním amatérskeho umenia dostanem sa priamo k tvorbe pani Balkovej. Aké je ? Živé, energické, ale pritom tak nádherne harmonické a vyvážené. Ako sama tvrdí, inšpirovali ju impresionisti. Rovnako aj v jej obrazoch môžete hľadať a neustále nachádzať tú „impresiu“. A ten dojem je na dlho.

Ako sa samotná autorka pozerá na umenie a jej vlastnú tvorbu? Toto všetko Vám prezradí náš rozhovor:

Ak by ste sa mali predstaviť v jednej vete, ako by táto veta znela?

Život sa nedá začať od znova, ale dá sa v ňom pokračovať iným ,lepším smerom... a takto to vnímam od času, ako som dostala dar maľovania.

Čo pre Vás znamená umenie?

Odosobnenie, relax, pohodu, šťastie, radosť, tvorivosť možnosti realizácie, naplnenie mojich snov.

Čo je najčastejším motívom Vašich obrazov?

Najviac inšpirácie nachádzam v prírode, ktorú vnímam ako Božie dielo . Tak prejavujem svoj vzťah ku krajine, horám, stromom, lúkam, poliam , kvetom a rôznym podobám životodarnej vody. Oslovuje ma história Slovenska ako rodnej krajiny, hrady, zámky, kostoly ale aj ľudová architektúra slovenského vidieka.

Aké krajiny ste navštívili so svojím umením?

Japonsko – medzinárodná súťaž Trienále maľby OSAKA 93 ,

Poľsko – Trienále grafiky Majdanek 94.

Česko a Rakúsko.

Kde môžu ľudia Vaše obrazy nájsť?

Na autorských a kolektívnych a výstavách v rámci celého Slovenska.. Boli ich stovky. Časť tvorby je prezentovaná na internete : www.artbalkova.com .

Poz. Autora: Aktuálne má pani Balková dve výstavy v kultúrnom hlavnom meste Slovenska, v Martine. Individuálnu výstavu v Turčianskej knižnici a jej diela dopĺňajú i výstavu v Turčianskom kultúrnom stredisku.

V detstve sa u Vás prejavoval výtvarný talent?

Tak normálne, ako väčšina žiakov v škole. Rada som maľovala a hrala sa s farbami.

Ako vznikajú vaše diela a asi koľko venujete jednému obrazu?

Nápady a inšpirácie prichádzajú samé, ale aj s pozorovaním prírody, ľudí a mojimi zážitkami i emóciami, ktoré pretavujem a vnášam do svojich diel. Každé moje dielo má svoj príbeh. Spätná väzba od ľudí mi pomáha a dodáva chuť do ďalšej tvorby. Moje rodisko položené v krásnej krajine Turca, láska najbližších a láska Božia, mi dodávajú v mojej tvorbe i živote veľkú podporu. To sú hodnoty v mojom srdci najvzácnejšie.

Nedá sa jednoznačne odpovedať koľko času venujem jednému obrazu. Záleží od motívu, témy, rozmeru a chuti maľovať.

Ak by ste mali svoje diela prirovnať k básňam. Akými básňami by sa Vaše obrazy stali?

Prajem si, aby moje obrazy pôsobili ako básne radosti, šťastia a poznania o láske k životu, k prírode na ktorú pozerám s bázňou, obdivom, pokojom a pokorou. Tvorivá emocionalita graduje v používaní farieb svetla .

Vaša tvorba pripomína v niektorých momentoch diela Vincenta van Gogha, aký máte vzťah k tomuto umelcovi?

Oslovuje ma hra zo svetlom v priebehu dňa, vo farbách ročných období. Preto mi je blízka tvorba Vincenta van Gogha.

Kto bol pre Vás najväčším umeleckým vzorom?

Jednoznačne impresionisti.

Ako vnímate kritiku Vašich prác? A kto je Vaším najväčším kritikom?

Úprimné a dobre mienené kritické slovo ma vždy prinúti zamyslieť sa a to ma v procese tvorby posúva ďalej. Najväčším kritikom bol kurátor mojich najobsiahlejších výstav PhDr. Jozef Beňovský literárny muzeológ, literárny vedec a historik, bibliograf, scenárista, publicista , editor, redaktor, riaditeľ Slovenského národného literárneho múzea v Martine .

Jeho ľudskosť a láskavosť bola v mojej tvorbe veľkým prínosom a je aj doteraz.

Dokáže sa na Slovensku presadiť aj amatérsky umelec?

Je to náročné, ale bariéry existujú stále .Dostať sa do galérie je priam nemožné.

V nevyslovenej otázke, či umelec, ktorý predáva svoje diela je ešte skutočným umelcom, zastávate aký názor.

Aké je to umenie, keď bude schované za skriňou a nebude rozdávať radosť .Žiť treba aj umelcom.

Ak by ste sa mali vybrať jeden obraz zo svetových dejín umenia, ktorý by ste si vybrali?

Paul Cézanne – obraz Jablká a pomaranče.

P. Cézanne- Zátišie s jablkami a pomarančami, 1905 olejomaľba

S akým žánrom naviac bojujete?

Abstrakcia , portrét, akty.

Poz.autora: Verím, že po spoločnej prednáške o portrétoch už menej.

Kedy je už dosť maľovania?

Keď umenie presahuje ľudskú dôstojnosť.

A verím, že v prípade tejto snaživej a talentovanej ženy nikdy nenastane bod, kedy bude maľovania dosť a jej umenie bude tešiť aj naďalej mnohých z nás....

Srdečne ďakujem za úprimné, srdečné odpovede...